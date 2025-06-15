Экс-советник Пентагона объявил об угрозе третьей мировой войны с участием США
Макгрегор: Конфликт Ирана и Израиля может привести США к третьей мировой войне
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Военное столкновение Израиля с Ираном может втянуть Соединённые Штаты в глобальный конфликт беспрецедентного масштаба, который можно будет с уверенностью назвать третьей мировой войной. С таким предостережением у себя на странице в соцсети Х выступил американский военный аналитик и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Война с Ираном может привести США напрямую к третьей мировой войне. Давайте избежим этого!» — написал он.
Кстати, Израиль уже просил США помочь ему разгромить Иран. Пока что в Белом доме отвергают все сообщения об участии страны в атаках по иранским городам. Тегеран уже предупредил, что направит свои ракеты на Штаты, Францию и Британию, если те будут помогать Тель-Авиву.