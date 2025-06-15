Экс-советник Пентагона объявил об угрозе третьей мировой войны с участием США

Военное столкновение Израиля с Ираном может втянуть Соединённые Штаты в глобальный конфликт беспрецедентного масштаба, который можно будет с уверенностью назвать третьей мировой войной. С таким предостережением у себя на странице в соцсети Х выступил американский военный аналитик и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.