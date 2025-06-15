ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 07:13

Экс-советник Пентагона объявил об угрозе третьей мировой войны с участием США

Макгрегор: Конфликт Ирана и Израиля может привести США к третьей мировой войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KrispelSlavin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KrispelSlavin

Военное столкновение Израиля с Ираном может втянуть Соединённые Штаты в глобальный конфликт беспрецедентного масштаба, который можно будет с уверенностью назвать третьей мировой войной. С таким предостережением у себя на странице в соцсети Х выступил американский военный аналитик и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Война с Ираном может привести США напрямую к третьей мировой войне. Давайте избежим этого!» — написал он.

«США выберут Израиль»: В Британии готовят Зеленского к худшему
«США выберут Израиль»: В Британии готовят Зеленского к худшему

Кстати, Израиль уже просил США помочь ему разгромить Иран. Пока что в Белом доме отвергают все сообщения об участии страны в атаках по иранским городам. Тегеран уже предупредил, что направит свои ракеты на Штаты, Францию и Британию, если те будут помогать Тель-Авиву.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar