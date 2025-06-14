«США выберут Израиль»: В Британии готовят Зеленского к худшему

Владимиру Зеленскому придётся принять суровую правду: эскалация конфликта между Израилем и Ираном неизбежно приведёт к перераспределению военной помощи США. По прогнозу эксперта, Вашингтон бросит все сила на помощь Тель-Авиву, задвинув Киев далеко на задний план. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

Меркурис отметил, что, хотя Владимир Зеленский всё ещё рассчитывает на существенную финансовую поддержку от Соединённых Штатов, ближневосточная ситуация заставит американцев пересмотреть приоритеты.

«Зеленский всё ещё надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придётся расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И конечно же они (Штаты) выберут Израиль, а не Украину», — утверждает он.