В США заблокировали дополнительные $300 млн на помощь Украине

Палата представителей США не поддержала предложение о выделении Украине дополнительных 300 миллионов долларов. По информации Breaking Defence, соответствующая поправка не была включена в оборонный бюджет США на 2026-й финансовый год, одобренный Комитетом по ассигнованиям.

Председатель комитета Том Коул указал, что принятие этой статьи могло бы поставить под угрозу одобрение республиканцами всего оборонного акта.