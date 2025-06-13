В США заблокировали дополнительные $300 млн на помощь Украине
BD: Палата представителей США отклонила поправку о помощи Украине в $300 млн
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Палата представителей США не поддержала предложение о выделении Украине дополнительных 300 миллионов долларов. По информации Breaking Defence, соответствующая поправка не была включена в оборонный бюджет США на 2026-й финансовый год, одобренный Комитетом по ассигнованиям.
Председатель комитета Том Коул указал, что принятие этой статьи могло бы поставить под угрозу одобрение республиканцами всего оборонного акта.
Ранее сегодня гава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о перечислении Украине очередного транша в размере 1 миллиарда евро. Таким образом, совокупный объём финансовой поддержки, оказанной Киеву Евросоюзом с начала СВО, достиг 150 миллиардов евро.