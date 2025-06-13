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Регион
13 июня, 15:29

В США заблокировали дополнительные $300 млн на помощь Украине

BD: Палата представителей США отклонила поправку о помощи Украине в $300 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky-photographer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky-photographer

Палата представителей США не поддержала предложение о выделении Украине дополнительных 300 миллионов долларов. По информации Breaking Defence, соответствующая поправка не была включена в оборонный бюджет США на 2026-й финансовый год, одобренный Комитетом по ассигнованиям.

Председатель комитета Том Коул указал, что принятие этой статьи могло бы поставить под угрозу одобрение республиканцами всего оборонного акта.

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Ранее сегодня гава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о перечислении Украине очередного транша в размере 1 миллиарда евро. Таким образом, совокупный объём финансовой поддержки, оказанной Киеву Евросоюзом с начала СВО, достиг 150 миллиардов евро.

Ольга Сливченко
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