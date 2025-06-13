Президент США Дональд Трамп может переложить ответственность за Украину на Европу, поскольку он недоволен действиями главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказала РИА «Новости» президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина.

Европейские дипломаты с дрожью боятся предстоящего саммита в Гааге, который пройдёт с 24 по 26 июня. В частности, их беспокоят решения со стороны американского лидера, который может выступить против поддержки Незалежной и попытается заблокировать включение в итоговое заявление антироссийских формулировок.

Дело в том, что Трамп оказался недоволен действиями Зеленского. Например, удар со стороны Украины по военным аэродромам в России, состоявшийся накануне второго раунда переговоров в Стамбуле. Европейцы полагают, что в Гааге повторится перепалка, которая была в Белом доме, когда Зеленского едва ли не выгнали вон.

По словам эксперта, США переложит ответственность за Украину на Европу. И к этому активно готовятся.

«Американцы объявят, что сократят присутствие в Европе. Причём это случилось бы при любом президенте, так как им нужно усилиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну и третий момент: Вашингтон переложит на европейцев ответственность за Украину. В ЕС к этому готовы, они будут покупать американское оружие и передавать Киеву», — сказала Пархалина.

Она также отметила, что главная задача предстоящего саммита — переформатирование НАТО. То, в каком состоянии сейчас находится альянс, не отвечает современным вызовам. Прежде всего на переговорах утвердят решение поднять расходы на оборону до пяти процентов ВВП.