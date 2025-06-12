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12 июня, 09:18

«Всё в его руках»: Зеленский вновь потребовал от Трампа действий в отношении России

Зеленский потребовал от Трампа очередного ужесточения санкций в отношении РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Глава киевского режима Владимир Зеленский снова призвал американского лидера Дональда Трампа к определённым действиям в отношении России. Его цитирует Politico.

В частности, глава киевского режима потребовал в очередной раз ужесточения санкций в отношении России.

«Всё в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него», — сказал он.

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Зеленский отчаянно пытается закрыть глаза на правду и отвергает успехи России на СВО

А ранее на Западе высказались о возможном выходе президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине. Тем временем американский лидер выразил твёрдую надежду на недопущение использования ядерного оружия в контексте продолжающегося противостояния на Украине

Мария Любицкая
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