«Всё в его руках»: Зеленский вновь потребовал от Трампа действий в отношении России
Зеленский потребовал от Трампа очередного ужесточения санкций в отношении РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Глава киевского режима Владимир Зеленский снова призвал американского лидера Дональда Трампа к определённым действиям в отношении России. Его цитирует Politico.
В частности, глава киевского режима потребовал в очередной раз ужесточения санкций в отношении России.
«Всё в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него», — сказал он.
А ранее на Западе высказались о возможном выходе президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине. Тем временем американский лидер выразил твёрдую надежду на недопущение использования ядерного оружия в контексте продолжающегося противостояния на Украине