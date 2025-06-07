Трамп выразил надежду на то, что Россия продолжит переговоры с Украиной
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп надеется, что ядерное оружие не будет применено в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Американский лидер также выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом республиканец заявил, отвечая на вопросы журналистов.
«Я думаю, что Россия не пойдёт на остановку (переговоров. — Прим. Life.ru) по соглашению», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее Дональд Трамп заявил, что атаками на российские аэродромы Киев дал повод Кремлю «разбомбить её к чёртовой матери». По словам республиканца, ему это не понравилось. Кроме того, администрация нынешнего хозяина Белого дома ранее пыталась убедить сенатора Линдси Грэма* смягчить санкции против России для улучшения отношений с Кремлём.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.