Трамп выразил надежду на то, что Россия продолжит переговоры с Украиной

Президент США Дональд Трамп надеется, что ядерное оружие не будет применено в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Американский лидер также выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом республиканец заявил, отвечая на вопросы журналистов.