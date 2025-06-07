Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в Соединённых Штатах. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Согласно опубликованному документу, указ направлен на устранение нормативных барьеров с целью обеспечить «доминирование» американских компаний в данной сфере. Он предписывает главе Федерального управления гражданской авиации (FAA) отменить запрет на сверхзвуковые полёты, установить временный стандарт сертификации на основе шума и отменить другие правила, препятствующие сверхзвуковым полётам.

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в США», — говорится в сообщении Белого дома.

Указ также предусматривает установление стандарта сертификации по шуму сверхзвуковых самолётов, который должен быть приемлемым для населения, экономически обоснован и технологически осуществим.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа предпринимала тайные усилия, чтобы убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма* пересмотреть свою позицию по санкциям в отношении Российской Федерации в сторону их смягчения. Команда американского лидера настаивала на внесении изменений в законопроект, чтобы президент США имел единоличное право определять, на кого будут распространяться ограничения. Утверждалось, что хозяин Белого дома обеспокоен тем, что текущая версия законопроекта может помешать его планам по улучшению отношений между США и Россией.