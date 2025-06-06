Политолог раскрыл, какие санкции может ввести Трамп против Украины в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп захотел примерить на себя роль арбитра в украинском конфликте, но столкнулся с трудностями, так как ни Россия, ни Украина, действующая по указке Британии, не хотят идти на уступки. Американский лидер угодил в настоящую ловушку, пытаясь достичь мира при крайне сложных обстоятельствах. Об этом Life.ru заявил профессор кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, комментируя угрозу Трампа обложить Украину санкциями.

Сейчас Дональд Трамп пытается, на мой взгляд, всё больше дистанцироваться от этого вопроса, как-то вырулить на другие темы в своём внешнеполитическом тренде. Потому что ничего, кроме убытков политических, ему тема украинского миротворчества не приносит. Александр Шатилов Профессор кафедры политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Политолог скептически относится к угрозам санкций в адрес Украины, предполагая, что это лишь риторика, направленная на создание имиджа миротворца, и не более того. По мнению Шатилова, реальная угроза для Киева заключается в возможном возвращении Трампа к вопросу о целевом использовании американской помощи, выделенной Украине за последние годы.

По словам эксперта, выявление фактов присвоения украинскими чиновниками крупных сумм денег может осложнить положение администрации Зеленского. Хотя прямые санкции со стороны США маловероятны, внутренние расследования, вызванные масштабной коррупцией на Украине, способны дестабилизировать политическую ситуацию. Предполагается, что американское руководство ограничится мерами, не выходящими за рамки подобных ограничений.

«Возможно, снова на время остановят передачу разведывательных данных или заморозят поставку оружия, но я не думаю», — подытожил эксперт.