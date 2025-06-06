Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 21:52

В США узнали о страхе Европы перед решением Трампа по Украине

WP: Европейские дипломаты боятся, что Трамп выступит против помощи Украине

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Представители ряда европейских стран опасаются, что президент США Дональд Трамп может попытаться повлиять на содержание финального документа июньского саммита НАТО, в частности — затруднить включение пунктов о поддержке Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

«Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес России», — говорится в материале.

Делегаты намерены сделать итоговую декларацию краткой, избегая упоминаний о членстве Незалежной в альянсе, чтобы минимизировать внутренние разногласия. Основной акцент будет сделан на обсуждении роста оборонных бюджетов среди стран.

Танки на подходе: Экс-офицер США заявил, что ЕС станет посредником для передачи ВСУ оружия
Танки на подходе: Экс-офицер США заявил, что ЕС станет посредником для передачи ВСУ оружия

Ранее стало известно, что в НАТО обсуждают возможность учёта расходов на поставки оружия Киеву в рамках отчётности по оборонным расходам. Это касается только новых закупок, в то время как передача уже имеющегося вооружения будет по-прежнему учитываться отдельно. Расходы на новую военную помощь Киеву могут быть выделены в отдельную статью финансирования в размере до 1,5% ВВП стран ЕС.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar