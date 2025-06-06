В США узнали о страхе Европы перед решением Трампа по Украине

Представители ряда европейских стран опасаются, что президент США Дональд Трамп может попытаться повлиять на содержание финального документа июньского саммита НАТО, в частности — затруднить включение пунктов о поддержке Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

« Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес России », — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в НАТО обсуждают возможность учёта расходов на поставки оружия Киеву в рамках отчётности по оборонным расходам. Это касается только новых закупок, в то время как передача уже имеющегося вооружения будет по-прежнему учитываться отдельно. Расходы на новую военную помощь Киеву могут быть выделены в отдельную статью финансирования в размере до 1,5% ВВП стран ЕС.