Соединённые Штаты намерены нарастить экспорт военной техники в страны Евросоюза (ЕС), которые затем будут переправлять это оружие Украине. Об этом «Абзацу» сообщил бывший офицер ВС США Станислав Крапивник.

По его словам, в ближайшее время на украинском направлении появятся современные американские танки Abrams и бронемашины Bradley. Такой подход позволяет Вашингтону формально держаться в стороне от конфликта, оставаясь при этом главным выгодоприобретателем от поставок вооружений.

«Американские элиты хотят именно такого расклада, когда официально они не в войне, но много зарабатывают [на конфликте]», – подчеркнул ветеран ВС США.