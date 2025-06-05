Танки на подходе: Экс-офицер США заявил, что ЕС станет посредником для передачи ВСУ оружия
Ветеран ВС США Крапивник: Вашингтон отправит ВСУ оружие при посредничестве ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 7713 Photography
Соединённые Штаты намерены нарастить экспорт военной техники в страны Евросоюза (ЕС), которые затем будут переправлять это оружие Украине. Об этом «Абзацу» сообщил бывший офицер ВС США Станислав Крапивник.
По его словам, в ближайшее время на украинском направлении появятся современные американские танки Abrams и бронемашины Bradley. Такой подход позволяет Вашингтону формально держаться в стороне от конфликта, оставаясь при этом главным выгодоприобретателем от поставок вооружений.
«Американские элиты хотят именно такого расклада, когда официально они не в войне, но много зарабатывают [на конфликте]», – подчеркнул ветеран ВС США.
Крапивник отметил, что теперь США не собираются передавать технику Украине бесплатно, предпочитая продавать её европейским союзникам. После этого вооружение будет поступать на украинский фронт уже через третьи страны.
Ранее глава Минобороны США Хегсет заявил, что страна перенаправила предназначавшиеся для Украины ракеты на нужды собственной армии. При этом американские СМИ пишут, что Вашингтон отказался поставлять системы ПВО странам «коалиции желающих», которые хотят продлить конфликт.