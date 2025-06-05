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4 июня, 23:13

США перенаправили обещанные Украине ракеты на свои нужды

Военослужащие США. Обложка © unsplash.com / Clay Banks

Военослужащие США. Обложка © unsplash.com / Clay Banks

США решили перенаправить ракетные компоненты, предназначенные для Украины, на свои военные нужды. Министр обороны Пит Хегсет распорядился о передаче взрывателей для ракет американским ВВС на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Хегсет уведомил Конгресс о своём решении на прошлой неделе. Взрыватели, которые ВСУ используют для перехвата беспилотников, теперь будут служить американским военным в их операциях. Решение Пентагона вызвало обеспокоенность среди сторонников Украины в Конгрессе, так как ставит под сомнение постоянство американской поддержки Киева.

Эти взрыватели были разработаны для ракет с лазерным наведением класса «земля-воздух» и адаптированы ВВС США для использования с истребителями F-15E. Они уже применяются американскими военными для перехвата дронов, запущенных йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Такой шаг позволит снизить расходы, поскольку использование этих компонентов оказывается более экономичным по сравнению с ракетами класса «воздух-воздух» Sidewinder и AMRAAM.

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Ранее стало известно, что шеф Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине. В Госдуме заявили, что Хегсет пытается переложить ответственность за поддержку Киева на Европу.

Юния Ларсон
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