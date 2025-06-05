США перенаправили обещанные Украине ракеты на свои нужды

США решили перенаправить ракетные компоненты, предназначенные для Украины, на свои военные нужды. Министр обороны Пит Хегсет распорядился о передаче взрывателей для ракет американским ВВС на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Хегсет уведомил Конгресс о своём решении на прошлой неделе. Взрыватели, которые ВСУ используют для перехвата беспилотников, теперь будут служить американским военным в их операциях. Решение Пентагона вызвало обеспокоенность среди сторонников Украины в Конгрессе, так как ставит под сомнение постоянство американской поддержки Киева.