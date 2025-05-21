Рубио: Союзники США по НАТО не стремятся передавать Patriot Украине
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Союзники Вашингтона по НАТО не проявляют особого желания передавать Украине имеющиеся у них системы ПВО Patriot. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Он отметил, что Киев нуждается в комплексах Patriot, которых у Штатов нет в достаточном количестве. Ведётся работа с союзниками по НАТО, однако, по словам Рубио, страны не хотят отказываться от своих ПВО. США же не могут производить их достаточно быстро.
«Как вы понимаете, ни одна из этих стран не хочет отказываться от имеющихся у них систем Patriot, но мы со своей стороны не можем достаточно быстро их произвести», — подчеркнул он.
Госсекретарь отметил, что текущие производственные мощности не позволяют оперативно восполнять запасы. Несмотря на эти трудности, поиск и передача Patriot Украине продолжаются. США и союзники изучают различные варианты усиления украинской ПВО.
Ранее Рубио выразил надежду, что Москва в ближайшее время представит подробные условия для прекращения огня на Украине. Сенатор США также заявлял, что проблема урегулирования конфликта заключается в требованиях России, которые, по его мнению, не имеют под собой оснований. Предположительно, речь идёт об освобождённых территориях.