Рубио: Союзники США по НАТО не стремятся передавать Patriot Украине

Союзники Вашингтона по НАТО не проявляют особого желания передавать Украине имеющиеся у них системы ПВО Patriot. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Он отметил, что Киев нуждается в комплексах Patriot, которых у Штатов нет в достаточном количестве. Ведётся работа с союзниками по НАТО, однако, по словам Рубио, страны не хотят отказываться от своих ПВО. США же не могут производить их достаточно быстро.

«Как вы понимаете, ни одна из этих стран не хочет отказываться от имеющихся у них систем Patriot, но мы со своей стороны не можем достаточно быстро их произвести», — подчеркнул он.