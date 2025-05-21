Рубио рассчитывает, что Россия озвучит условия прекращения огня на этой неделе

В Вашингтоне надеются, что Москва в скором времени озвучит детальные условия для остановки боевых действий на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в сенате.

«Надеюсь, на этой неделе, российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня», — заявил он.