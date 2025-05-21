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Регион
20 мая, 21:33

Рубио рассчитывает, что Россия озвучит условия прекращения огня на этой неделе

Марко Рубио. Обложка © X / Secretary Marco Rubio

Марко Рубио. Обложка © X / Secretary Marco Rubio

В Вашингтоне надеются, что Москва в скором времени озвучит детальные условия для остановки боевых действий на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в сенате.

«Надеюсь, на этой неделе, российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня», — заявил он.

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Ранее Рубио заявил, что проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в требованиях Москвы. По его словам, Россия хочет получить то, на что права не имеет. Предположительно, госсекретарь имел в виду освобождённые территории.

Тимур Хингеев
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