Рубио рассчитывает, что Россия озвучит условия прекращения огня на этой неделе
Марко Рубио. Обложка © X / Secretary Marco Rubio
В Вашингтоне надеются, что Москва в скором времени озвучит детальные условия для остановки боевых действий на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в сенате.
«Надеюсь, на этой неделе, российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня», — заявил он.
Ранее Рубио заявил, что проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в требованиях Москвы. По его словам, Россия хочет получить то, на что права не имеет. Предположительно, госсекретарь имел в виду освобождённые территории.