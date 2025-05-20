Основная проблема в урегулировании конфликта на Украине заключается в том, что Россия якобы хочет получить то, на что права не имеет. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. Предположительно, он имел в виду территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской республик. Согласно Конституции РФ, с 30 сентября 2022 года ни являются частью России.

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у неё сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путём», — сказал Рубио на брифинге.