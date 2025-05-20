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Регион
20 мая, 17:30
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Рубио назвал фактор, который блокирует мирные переговоры между РФ и Киевом

Рубио: РФ хочет получить в результате конфликта то, на что права не имеет

Обложка © ТАСС / EPA / WILL OLIVER

Обложка © ТАСС / EPA / WILL OLIVER

Основная проблема в урегулировании конфликта на Украине заключается в том, что Россия якобы хочет получить то, на что права не имеет. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. Предположительно, он имел в виду территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской республик. Согласно Конституции РФ, с 30 сентября 2022 года ни являются частью России.

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у неё сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путём», — сказал Рубио на брифинге.

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Ранее стало известно, что администрация президента США не собирается инициировать новые программы помощи Украине, ограничиваясь текущими поставками, предусмотренными ранее утверждёнными соглашениями. При этом, решения о возможности формирования новых пакетов помощи Киеву пока не вынесено.

Полина Никифорова
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