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4 июня, 12:16

В ГД объяснили, почему шеф Пентагона прогуляет заседание группы по Украине

Депутат Чепа: Хегсет стремится переложить ответственность за Киев на ЕС

Обложка © Wikipedia / Chad J. McNeeley

Обложка © Wikipedia / Chad J. McNeeley

Глава Пентагона Пит Хегсет впервые отказался от участия в заседании контактной группы по Украине не из-за того, что США полностью потеряли интерес к Киеву, а для того, чтобы переложить ответственность за принятые там решения на Евросоюз. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Позиция Соединённых Штатов, очевидно, отличается от взгляда Евросоюза. Я думаю, что США не приняли участие в этих переговорах, чтобы не принимать решение, которое там может быть принято. Просто тянут время и перекладывают ответственность.

Алексей Чепа

Депутат Госдумы

Позиция Соединённых Штатов, очевидно, отличается от взгляда Евросоюза. Я думаю, что США не приняли участие в этих переговорах, чтобы не принимать решение, которое там может быть принято. Просто тянут время и перекладывают ответственность.
Позиция Соединённых Штатов, очевидно, отличается от взгляда Евросоюза. Я думаю, что США не приняли участие в этих переговорах, чтобы не принимать решение, которое там может быть принято. Просто тянут время и перекладывают ответственность.

Однако о полной потере интереса Вашингтона к Украине говорить не приходится: США продолжают поставлять ВСУ оружие через Европу, и для Штатов это очень большие финансовые потоки, заключил Чепа.

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Напомним, ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, которое пройдёт в Брюсселе. Это будет первый случай, когда шеф Пентагона отсутствует на встрече с момента создания группы.

Екатерина Хмелева
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