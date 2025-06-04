В ГД объяснили, почему шеф Пентагона прогуляет заседание группы по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет впервые отказался от участия в заседании контактной группы по Украине не из-за того, что США полностью потеряли интерес к Киеву, а для того, чтобы переложить ответственность за принятые там решения на Евросоюз. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Позиция Соединённых Штатов, очевидно, отличается от взгляда Евросоюза. Я думаю, что США не приняли участие в этих переговорах, чтобы не принимать решение, которое там может быть принято. Просто тянут время и перекладывают ответственность. Алексей Чепа Депутат Госдумы

Однако о полной потере интереса Вашингтона к Украине говорить не приходится: США продолжают поставлять ВСУ оружие через Европу, и для Штатов это очень большие финансовые потоки, заключил Чепа.