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Регион
4 июня, 01:48

Глава Пентагона Хегсет впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

Пит Хегсет. Обложка © Х / petehegseth

Пит Хегсет. Обложка © Х / petehegseth

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, которое пройдёт в Брюсселе. Как сообщает агентство Associated Press, это будет первый случай, когда шеф Пентагона отсутствует на встрече с момента создания группы.

По информации источников агентства, Хегсет не будет присутствовать на заседании в среду и не планирует участвовать в нём по видеосвязи. Это решение стало очередным шагом Вашингтона к дистанцированию от конфликта на Украине, что вызывает у союзников Вашингтона вопросы о дальнейшей поддержке Киева в условиях продолжающегося кризиса.

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Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге. Он пройдёт в конце июня.

Юния Ларсон
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