Глава Пентагона Хегсет впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, которое пройдёт в Брюсселе. Как сообщает агентство Associated Press, это будет первый случай, когда шеф Пентагона отсутствует на встрече с момента создания группы.

По информации источников агентства, Хегсет не будет присутствовать на заседании в среду и не планирует участвовать в нём по видеосвязи. Это решение стало очередным шагом Вашингтона к дистанцированию от конфликта на Украине, что вызывает у союзников Вашингтона вопросы о дальнейшей поддержке Киева в условиях продолжающегося кризиса.