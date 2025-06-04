Глава Пентагона Хегсет впервые пропустит встречу контактной группы по Украине
Пит Хегсет. Обложка © Х / petehegseth
Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, которое пройдёт в Брюсселе. Как сообщает агентство Associated Press, это будет первый случай, когда шеф Пентагона отсутствует на встрече с момента создания группы.
По информации источников агентства, Хегсет не будет присутствовать на заседании в среду и не планирует участвовать в нём по видеосвязи. Это решение стало очередным шагом Вашингтона к дистанцированию от конфликта на Украине, что вызывает у союзников Вашингтона вопросы о дальнейшей поддержке Киева в условиях продолжающегося кризиса.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге. Он пройдёт в конце июня.