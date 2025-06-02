Зеленский утверждает, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Украину пригласили на саммит НАТО, который пройдет 24-26 июня в Гааге. Об этом заявил Владимир Зеленский в видео в своих соцсетях.
«У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — отметил Зеленский.
По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сейчас обсуждает с коллегами вопросы инфраструктуры. Они рассматривают возможные результаты предстоящего саммита в Гааге.
Ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита «Бухарестской девятки» в Вильнюсе сообщил, что в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле Россия и Украина обменялись документами, касающимися мирного урегулирования. Они также согласовали новый обмен пленных, подготовка к которому уже идёт.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в нидерландской Гааге. Как сообщило Министерство иностранных дел страны, ожидается участие около 45 глав государств и правительств, столько же министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций. В Европе тем временем опасаются, что саммит НАТО сорвут разногласия Украине. Напомним, в этом году Украину впервые с 2022 года не пригласили на дискуссии на саммите. Мечты Киева о вступлении альянса тают с каждым годом.