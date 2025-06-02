Зеленский утверждает, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге

Украину пригласили на саммит НАТО, который пройдет 24-26 июня в Гааге. Об этом заявил Владимир Зеленский в видео в своих соцсетях.

«У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — отметил Зеленский.

По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сейчас обсуждает с коллегами вопросы инфраструктуры. Они рассматривают возможные результаты предстоящего саммита в Гааге.