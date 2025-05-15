Украину впервые за три года не позвали на дискуссии на саммите НАТО

Представителей Украины впервые с 2022 года не позвали на основные дискуссии на саммите НАТО. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

«Руководство Украины не было приглашено присоединиться к основным дискуссиям на предстоящем саммите НАТО в июне», — указано в сообщении.

Издание подчёркивает, что это является нарушением традиции, установленной с момента начала СВО. С тех пор Владимир Зеленский принимал участие в каждом ежегодном саммите НАТО.

Согласно информации, полученной от собеседников Euractiv, в повестке саммита пока запланирована лишь одна сессия, в которой примут участие исключительно представители 32 стран-участниц альянса. При этом Белый дом выразил сомнения по поводу выделения отдельного пункта повестки для Зеленского, отметил один из источников.

«Основная цель этого саммита — продемонстрировать единство внутри альянса. Привлечение Украины может вызвать напряженность, особенно с учетом позиции Трампа», — пояснили собеседники издания.

Ещё один источник сообщил, что украинскую делегацию, вероятно, пригласят на общественные мероприятия вокруг саммита наравне с другими партнёрами НАТО, включая неформальный ужин лидеров, который традиционно открывает мероприятие.

Итальянское агентство Ansa также сообщало о том, что Белый дом выступает против приглашения Зеленского на саммит в Гааге. По словам его источников, большинство союзников выразили недоумение по этому поводу.