Украину впервые за три года не позвали на дискуссии на саммите НАТО
Euractiv: Украину впервые с 2022 года не пригласили на дискуссии на саммите НАТО
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Представителей Украины впервые с 2022 года не позвали на основные дискуссии на саммите НАТО. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.
«Руководство Украины не было приглашено присоединиться к основным дискуссиям на предстоящем саммите НАТО в июне», — указано в сообщении.
Издание подчёркивает, что это является нарушением традиции, установленной с момента начала СВО. С тех пор Владимир Зеленский принимал участие в каждом ежегодном саммите НАТО.
Согласно информации, полученной от собеседников Euractiv, в повестке саммита пока запланирована лишь одна сессия, в которой примут участие исключительно представители 32 стран-участниц альянса. При этом Белый дом выразил сомнения по поводу выделения отдельного пункта повестки для Зеленского, отметил один из источников.
«Основная цель этого саммита — продемонстрировать единство внутри альянса. Привлечение Украины может вызвать напряженность, особенно с учетом позиции Трампа», — пояснили собеседники издания.
Ещё один источник сообщил, что украинскую делегацию, вероятно, пригласят на общественные мероприятия вокруг саммита наравне с другими партнёрами НАТО, включая неформальный ужин лидеров, который традиционно открывает мероприятие.
Итальянское агентство Ansa также сообщало о том, что Белый дом выступает против приглашения Зеленского на саммит в Гааге. По словам его источников, большинство союзников выразили недоумение по этому поводу.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в нидерландской Гааге. Как сообщило Министерство иностранных дел страны, ожидается участие около 45 глав государств и правительств, столько же министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций. В Европе тем временем опасаются, что саммит НАТО сорвут разногласия Украине.