«Беспокойство вызывают траты»: Стал известен возможный итог «судьбоносного» саммита НАТО
Профессор Жданов: США обяжут страны НАТО увеличить расходы на оборону
НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Саммит в июне 2025 года может стать судьбоносным для многих западных лидеров — ожидается, что на нём будут приняты сложные решения, связанные с увеличением военных расходов и возможными разногласиями в рядах Североатлантического альянса. Прогнозами по поводу дальнейшей судьбы военного блока поделился заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор РГСУ, заведующий кафедрой международного права Юрий Жданов.
По словам эксперта, участники НАТО перед саммитом переживают не лучшие времена. Наибольшее беспокойство у них вызывают значительные и неожиданные траты.
«Ведь как хорошо было раньше! Американцы платят за всё и всех, а вы тратитесь только на себя любимых», — отметил Жданов в беседе с сайтом MK.ru.
Как отмечает профессор, наиболее содержательное описание ситуации дал специалист по вопросам национальной безопасности и внешней политики США Джеймс Джей Карафано. Он поднял вопрос о том, придётся ли странам НАТО увеличивать оборонные бюджеты на фоне давления со стороны Соединённых Штатов и сохраняющейся напряжённости в отношениях с Россией.
Карафано также подчеркнул, что, несмотря на жёсткие высказывания отдельных представителей администрации Дональда Трампа и слухи о потенциальном выходе США из НАТО либо формировании независимой системы безопасности в Европе, признаков разногласий среди союзников пока не наблюдается. В то же время, в своих заявлениях Вашингтон остаётся непоследователен, что делает ситуацию более запутанной.
По мнению эксперта, в настоящее время Европа не способна самостоятельно обеспечить свою оборону без содействия трансатлантических партнёров. В итоге одной из главных задач предстоящего саммита НАТО может стать достижение коллективного согласия об увеличении военных расходов. Однако, если Соединённые Штаты или другие страны начнут настойчиво отстаивать собственные интересы в Гааге, это может повлиять на дальнейшее развитие событий.
Напомним, президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы страны НАТО увеличили свои оборонные расходы до 5% от ВВП. Он намерен увязать повышение военных бюджетов членов альянса с предоставлением им более благоприятных торговых условий со стороны США. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает государства-участников выделять на оборону не менее 3,5% ВВП, а также дополнительно инвестировать ещё 1,5% ВВП в другие оборонные проекты.