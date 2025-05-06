Саммит в июне 2025 года может стать судьбоносным для многих западных лидеров — ожидается, что на нём будут приняты сложные решения, связанные с увеличением военных расходов и возможными разногласиями в рядах Североатлантического альянса. Прогнозами по поводу дальнейшей судьбы военного блока поделился заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор РГСУ, заведующий кафедрой международного права Юрий Жданов.

По словам эксперта, участники НАТО перед саммитом переживают не лучшие времена. Наибольшее беспокойство у них вызывают значительные и неожиданные траты.

«Ведь как хорошо было раньше! Американцы платят за всё и всех, а вы тратитесь только на себя любимых», — отметил Жданов в беседе с сайтом MK.ru.

Как отмечает профессор, наиболее содержательное описание ситуации дал специалист по вопросам национальной безопасности и внешней политики США Джеймс Джей Карафано. Он поднял вопрос о том, придётся ли странам НАТО увеличивать оборонные бюджеты на фоне давления со стороны Соединённых Штатов и сохраняющейся напряжённости в отношениях с Россией.

Карафано также подчеркнул, что, несмотря на жёсткие высказывания отдельных представителей администрации Дональда Трампа и слухи о потенциальном выходе США из НАТО либо формировании независимой системы безопасности в Европе, признаков разногласий среди союзников пока не наблюдается. В то же время, в своих заявлениях Вашингтон остаётся непоследователен, что делает ситуацию более запутанной.