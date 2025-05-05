Запад хочет поставить Киеву системы ПВО Patriot до начала саммита НАТО

Союзники Украины ведут переговоры о предоставлении Незалежной дополнительных комплексов ПВО Patriot. По информации агентства «Рейтер», партнёры Киева хотят достичь договорённости по данному вопросу до начала саммита НАТО в июне.

Ранее сообщалось, что США отправят на Украину зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который ранее был размещён на территории Израиля. Правда, доставят такой подарок Киеву только после ремонта. Кроме того, ведутся переговоры о возможной передаче ещё одной такой системы ПВО из Германии или Греции.