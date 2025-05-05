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Регион
5 мая, 13:47

Запад хочет поставить Киеву системы ПВО Patriot до начала саммита НАТО

Reuters: Союзники обсуждают поставку Украине дополнительных систем ПВО Patriot

Система ПВО Patriot. Обложка © ТАСС / Zuma

Система ПВО Patriot. Обложка © ТАСС / Zuma

Союзники Украины ведут переговоры о предоставлении Незалежной дополнительных комплексов ПВО Patriot. По информации агентства «Рейтер», партнёры Киева хотят достичь договорённости по данному вопросу до начала саммита НАТО в июне.

«Западные союзники Украины обсуждают поставку Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, нацелены достичь соглашения до саммита НАТО в июне», — говорится в сообщении агентства.

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Ранее сообщалось, что США отправят на Украину зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который ранее был размещён на территории Израиля. Правда, доставят такой подарок Киеву только после ремонта. Кроме того, ведутся переговоры о возможной передаче ещё одной такой системы ПВО из Германии или Греции.

Наталья Афонина
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