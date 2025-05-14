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14 мая, 14:27

Всем надоел: США не хотят видеть Зеленского на июньском саммите НАТО

Ansa: CША выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Соединённые Штаты выразили несогласие с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО, запланированный на 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

«Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в саммите примут участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны стран-членов НАТО, а также представители делегаций. По данным издания, возможность приглашения Украины на саммит может быть рассмотрена на неформальной встрече.

На данный момент заявки на участие подали лишь четыре азиатских партнёра Североатлантического альянса: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

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Ранее американские СМИ писали, что во время переговоров в Париже и Лондоне представители США выразили готовность рассмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО при следующей администрации Белого дома. Дипломаты подчеркнули два ключевых момента. Во-первых, Россия может выступить против этого шага. Во-вторых, для принятия Украины в альянс необходимо единогласное согласие всех стран-участниц.

Алиса Хуссаин
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