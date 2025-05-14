Всем надоел: США не хотят видеть Зеленского на июньском саммите НАТО

Соединённые Штаты выразили несогласие с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО, запланированный на 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

«Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в саммите примут участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны стран-членов НАТО, а также представители делегаций. По данным издания, возможность приглашения Украины на саммит может быть рассмотрена на неформальной встрече.

На данный момент заявки на участие подали лишь четыре азиатских партнёра Североатлантического альянса: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.