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Регион
9 мая, 15:24

Рютте окончательно развеял мечты Украины о членстве в НАТО

Рютте: НАТО не обещал Киеву вступление в организацию как часть мирного договора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО не включала вступление Киева в альянс в качестве условия мирного соглашения для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

«НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения», — заявил Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Он отметил, что вступление Украины в организацию — это вопрос более отдалённого будущего.

В Киеве помечтали о неизбежном вступлении Украины в НАТО
В Киеве помечтали о неизбежном вступлении Украины в НАТО

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что во время переговоров в Париже и Лондоне представители США допустили возможность рассмотрения вопроса о вступлении Украины в НАТО уже при следующей администрации Белого дома. При этом дипломаты отметили два ключевых условия: во-первых, Россия может выступить против этого шага, а во-вторых, для принятия Незалежной в альянс потребуется единогласное решение всех стран-участниц блока.

Александра Мышляева
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