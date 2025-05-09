Рютте окончательно развеял мечты Украины о членстве в НАТО
Рютте: НАТО не обещал Киеву вступление в организацию как часть мирного договора
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
НАТО не включала вступление Киева в альянс в качестве условия мирного соглашения для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте.
«НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения», — заявил Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Он отметил, что вступление Украины в организацию — это вопрос более отдалённого будущего.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что во время переговоров в Париже и Лондоне представители США допустили возможность рассмотрения вопроса о вступлении Украины в НАТО уже при следующей администрации Белого дома. При этом дипломаты отметили два ключевых условия: во-первых, Россия может выступить против этого шага, а во-вторых, для принятия Незалежной в альянс потребуется единогласное решение всех стран-участниц блока.