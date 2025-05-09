Рютте окончательно развеял мечты Украины о членстве в НАТО

НАТО не включала вступление Киева в альянс в качестве условия мирного соглашения для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

«НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения», — заявил Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Он отметил, что вступление Украины в организацию — это вопрос более отдалённого будущего.