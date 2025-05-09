В Киеве помечтали о неизбежном вступлении Украины в НАТО
Стефанишина: Все участники НАТО согласились на вступление Украины в альянс
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Вступление Украины в НАТО необратимо, так как её членство уже закреплено в официальных документах альянса. Такое заявление сделала вице-премьер Незалежной Ольга Стефанишина. Она утверждает, что все участники военно-политического блока поддержали присоединение страны.
«Летом 2024 года все страны-члены Альянса, включая США и государства ЕС, пришли к согласию: другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует. Членство Украины необратимо... официально принятое решение зафиксировано в документах НАТО. Теперь остаётся выяснить, когда мы вернёмся к этой дискуссии», — утверждает чиновница.
Ранее в американской прессе появились сообщения, что представители Штатов в ходе переговоров в Париже и Лондоне допустили, что вступление Украины в НАТО может рассмотреть следующая администрация Белого дома, которая придёт на смену действующему руководству страны. Американские дипломаты напомнили о ещё двух важных для этого вопроса обстоятельствах: во-первых: у Москвы могут возникнуть возражения, а во-вторых, для признания Киева членом НАТО потребуется единогласное одобрение всех членов военного блока,