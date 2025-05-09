В Киеве помечтали о неизбежном вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО необратимо, так как её членство уже закреплено в официальных документах альянса. Такое заявление сделала вице-премьер Незалежной Ольга Стефанишина. Она утверждает, что все участники военно-политического блока поддержали присоединение страны.

«Летом 2024 года все страны-члены Альянса, включая США и государства ЕС, пришли к согласию: другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует. Членство Украины необратимо... официально принятое решение зафиксировано в документах НАТО. Теперь остаётся выяснить, когда мы вернёмся к этой дискуссии», — утверждает чиновница.