Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 05:32

В Киеве помечтали о неизбежном вступлении Украины в НАТО

Стефанишина: Все участники НАТО согласились на вступление Украины в альянс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vetre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vetre

Вступление Украины в НАТО необратимо, так как её членство уже закреплено в официальных документах альянса. Такое заявление сделала вице-премьер Незалежной Ольга Стефанишина. Она утверждает, что все участники военно-политического блока поддержали присоединение страны.

«Летом 2024 года все страны-члены Альянса, включая США и государства ЕС, пришли к согласию: другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует. Членство Украины необратимо... официально принятое решение зафиксировано в документах НАТО. Теперь остаётся выяснить, когда мы вернёмся к этой дискуссии», — утверждает чиновница.

Россия развеяла миф о мощи НАТО, заявили в Британии
Россия развеяла миф о мощи НАТО, заявили в Британии

Ранее в американской прессе появились сообщения, что представители Штатов в ходе переговоров в Париже и Лондоне допустили, что вступление Украины в НАТО может рассмотреть следующая администрация Белого дома, которая придёт на смену действующему руководству страны. Американские дипломаты напомнили о ещё двух важных для этого вопроса обстоятельствах: во-первых: у Москвы могут возникнуть возражения, а во-вторых, для признания Киева членом НАТО потребуется единогласное одобрение всех членов военного блока,

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar