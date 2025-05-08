Россия наглядно показала слабость НАТО, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Великобритании Стив Джерми в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. Он указал, что расширение альянса на Украину пересекло критическую черту, и РФ доказала, что блок — лишь «бумажный тигр».

Отставной военный подчеркнул, что Западу следовало серьёзнее относиться к предупреждениям Москвы и учитывать её интересы в сфере безопасности. По его словам, многие считали, что Россия блефует, но она чётко выполнила свои заявления, продемонстрировав решимость.