WSJ: Глава Пентагона Пит Хегсет брал супругу на секретные встречи
Пит Хегсет. Фото © ТАСС / AP / Gerard Carreon
Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою супругу Дженнифер Хегсет на встречи с зарубежными партнёрами в Пентагоне, где рассматривались конфиденциальные темы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
«Министр обороны Пит Хегсет, который подвергается пристальному вниманию из-за того, как он раскрыл детали военного удара, привёл свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация», — говорится в статье.
По данным издания, одна из таких встреч прошла в тот момент, когда США решили отказать в военной помощи украинским Вооружённым силам. Беседа состоялась в закрытом формате, каждому участнику выдавали специальное разрешение.
Ранее Life.ru рассказывал что в секретный чат Белого дома случайно добавили главного редактора газеты The Atlantic, когда там обсуждали удары США по хуситам. Вину за произошедшее на себя взял советник президента США Майк Уолтц. После инцидента Трамп публично поддержал его. Позже в Сеть слили личные данные Уолтца и других помощников американского лидера.