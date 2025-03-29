WSJ: Глава Пентагона Пит Хегсет брал супругу на секретные встречи

Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою супругу Дженнифер Хегсет на встречи с зарубежными партнёрами в Пентагоне, где рассматривались конфиденциальные темы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Министр обороны Пит Хегсет, который подвергается пристальному вниманию из-за того, как он раскрыл детали военного удара, привёл свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация», — говорится в статье.