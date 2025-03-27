Номера и пароли: В Сеть слили личные данные Майка Уолца и других советников Трампа

В Сети теперь можно найти личные контакты советника президента США Майка Уолца, директора американской нацразведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета. Слив данных произошёл после скандала с добавлением в секретный чат чиновников США журналиста. Об этом сообщает Der Spiegel.

Журнал утверждает, что большинство из слитых номеров связаны с профилями политиков в Instagram*, WhatsApp и LinkedIn (соцсеть для деловых контактов). Предполагается, что данные могли быть использованы для взлома коммуникаций пострадавших. На их устройства могли установить шпионское ПО. Можно даже предположить, что иностранные агенты уже знали о чате, где обсуждался военный удар.

«Однако остаётся неясным, вёлся ли этот крайне проблемный чат с использованием учётных записей Signal, связанных с частными телефонными номерами задействованных должностных лиц. <...> Der Spiegel продемонстрировал, что используемые в частном порядке и общедоступные телефонные номера, принадлежащие ей [Габбард] и Уолтцу, на самом деле связаны с учётными записями Signal», — пишет журнал.