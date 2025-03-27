Номера и пароли: В Сеть слили личные данные Майка Уолца и других советников Трампа
Der Spiegel: В Сеть слили пароли и личные данные руководства США
В Сети теперь можно найти личные контакты советника президента США Майка Уолца, директора американской нацразведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета. Слив данных произошёл после скандала с добавлением в секретный чат чиновников США журналиста. Об этом сообщает Der Spiegel.
Журнал утверждает, что большинство из слитых номеров связаны с профилями политиков в Instagram*, WhatsApp и LinkedIn (соцсеть для деловых контактов). Предполагается, что данные могли быть использованы для взлома коммуникаций пострадавших. На их устройства могли установить шпионское ПО. Можно даже предположить, что иностранные агенты уже знали о чате, где обсуждался военный удар.
«Однако остаётся неясным, вёлся ли этот крайне проблемный чат с использованием учётных записей Signal, связанных с частными телефонными номерами задействованных должностных лиц. <...> Der Spiegel продемонстрировал, что используемые в частном порядке и общедоступные телефонные номера, принадлежащие ей [Габбард] и Уолтцу, на самом деле связаны с учётными записями Signal», — пишет журнал.
Напомним, редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно включили в секретный правительственный чат, где обсуждали удары по йеменским хуситам. Он получил приглашение от аккаунта, который принадлежал Майклу Уолтцу. Позже министр обороны Пит Хегсет отверг информацию о том, что в чате произошла утечка секретных данных. Однако спустя время советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя вину за случай с добавлением журналиста в чат, но заявил, что сделал это случайно. Советника поддержал глава государства Дональд Трамп.
*Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации
AP/ TASS/ Jose Luis Magana