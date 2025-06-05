США отказались прикрывать «коалицию желающих» по Украине системами ПВО

США не планируют поставлять системы ПВО «коалиции желающих» после урегулирования украинского конфликта. Такой вывод сделали в ряде европейских стран после консультаций с действующей американской администрацией, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению агентства, Великобритания и Франция видят в американской поддержке ПВО ключевой фактор сдерживания России после возможного завершения конфликта на Украине. Тем не менее европейские союзники опасаются, что президентство Дональда Трампа не обеспечит им ожидаемых гарантий для поддержки европейской инициативы, известной как «коалиция желающих».

Несмотря на то, что Лондон и Париж по-прежнему рассчитывают на разведывательную поддержку США на границе России и Украины, а также на возможное вмешательство Трампа в защиту британских и французских войск в случае нападения, европейские чиновники всё больше сомневаются в возможности мирного урегулирования украинского кризиса, подытожили авторы материала.