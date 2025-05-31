Лидеры Европейского союза, осознавая нарастающие сложности на украинском фронте, могут предпринять беспрецедентные шаги ради поддержки Киева. Об этом заявил отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бод в интервью на YouTube-канале Glenn Diesen.

«Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это», — считает он.

В качестве примера полковник в отставке привёл недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, касающееся возможных поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По мнению Бода, это отражает текущую стратегию.

При этом канцлер вводит в заблуждение, так как Германия не обладает полномочиями принимать такие решения самостоятельно, подчеркнул Жак Бод. Он добавил, что любые поставки дальнобойного вооружения, включая ракеты Taurus, требуют согласования на международном уровне, чего в данном случае не происходит.