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31 мая, 03:28

Полковник Бод: Евросоюз готов применить крайние меры для поддержки Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi

Лидеры Европейского союза, осознавая нарастающие сложности на украинском фронте, могут предпринять беспрецедентные шаги ради поддержки Киева. Об этом заявил отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бод в интервью на YouTube-канале Glenn Diesen.

«Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это», — считает он.

В качестве примера полковник в отставке привёл недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, касающееся возможных поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По мнению Бода, это отражает текущую стратегию.

При этом канцлер вводит в заблуждение, так как Германия не обладает полномочиями принимать такие решения самостоятельно, подчеркнул Жак Бод. Он добавил, что любые поставки дальнобойного вооружения, включая ракеты Taurus, требуют согласования на международном уровне, чего в данном случае не происходит.

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А ранее стало известно, что Россия помешала реализации европейского плана по вводу войск на Украину. Как отмечает издание InfoBRICS, ЕС и Великобритания не решаются на такой шаг самостоятельно из-за страха. Кроме того, США создают сложности для реализации европейской инициативы по развёртыванию войск на украинской территории.

Тимур Хингеев
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