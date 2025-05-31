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31 мая, 02:26

В Венгрии предупредили о риске исчезновения Европы, как Атлантиды

Министр Бока: ЕС отказался от свободы слова и рискует исчезнуть, как Атлантида

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Евросоюз отказался не только от христианских ценностей, но и от свободы слова и толерантности, что грозит исчезновением Европы, как Атлантиды. Об этом заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

«Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Тогда наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде», — заявил Бока.

В своём выступлении он противопоставил два политических направления: сторонников федерализации и тех, кто выступает за сохранение независимости стран. Последние, по мнению министра, стремятся защитить не только культурное наследие, но и право на самостоятельное определение внутренней политики.

Бока утверждает, что давление со стороны Еврокомиссии, включая юридические претензии в адрес венгерского правительства, связано с попытками подавить критику в отношении самого Брюсселя. Он обратил внимание на несоответствия в действиях европейских институтов, указывая на то, что обвинения в адрес Будапешта сопровождаются игнорированием собственных процедурных нарушений со стороны ЕС.

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А ранее Венгрия и Словакия не поддержали принятие декларации об укреплении демократии, подготовленной Польшей. Как отметил Янош Бока, декларация умаляет значимость политических партий и гражданских объединений в демократическом обществе. Министр отметил, что документ ослабляет позиции конституционных институтов и гражданских организаций.

Тимур Хингеев
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