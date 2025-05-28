Венгрия и Словакия заблокировали декларацию Польши о демократии в ЕС

Венгрия и Словакия не поддержали принятие декларации об укреплении демократии, подготовленной Польшей. Об этом заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит венгерское агентство MTI.

Бока заявил, что Будапешт и Братислава отклонили инициативу Варшавы. Министр отметил, что документ ослабляет позиции конституционных институтов и гражданских организаций. Он также подчеркнул, что декларация умаляет значимость политических партий и гражданских объединений в демократическом обществе.

Бока указал, что некоторые евроинституты и государства неверно понимают термин «демократическая устойчивость». По его словам, это приводит к попыткам поддержать внешнее вмешательство в демократические процессы стран ЕС. Он добавил, что Будапешт стремится повысить прозрачность европейского финансирования для неправительственных организаций, так как между ними и обществом наблюдается серьёзное недопонимание.