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28 мая, 01:10

Венгрия и Словакия заблокировали декларацию Польши о демократии в ЕС

Евросоюз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Евросоюз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Венгрия и Словакия не поддержали принятие декларации об укреплении демократии, подготовленной Польшей. Об этом заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит венгерское агентство MTI.

Бока заявил, что Будапешт и Братислава отклонили инициативу Варшавы. Министр отметил, что документ ослабляет позиции конституционных институтов и гражданских организаций. Он также подчеркнул, что декларация умаляет значимость политических партий и гражданских объединений в демократическом обществе.

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Бока указал, что некоторые евроинституты и государства неверно понимают термин «демократическая устойчивость». По его словам, это приводит к попыткам поддержать внешнее вмешательство в демократические процессы стран ЕС. Он добавил, что Будапешт стремится повысить прозрачность европейского финансирования для неправительственных организаций, так как между ними и обществом наблюдается серьёзное недопонимание.

Как сообщал Life.ru, кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию, предложенную ему националистами. В этом документе поднимали вопросы, касающиеся Украины, ЕС, оружия и налогов.

Лия Мурадьян
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