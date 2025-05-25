«Я вам не Навроцкий»: Тшасковский отказался от декларации националистов

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию, предложенную ему националистами. Его заявление прозвучало во время дебатов на YouTube-канале Славомира Ментцена — кандидата от коалиции националистов и евроскептиков, выбывшего из президентской гонки.

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий согласился на условия и поставил подпись. Однако Тшасковский категорически отказался подписать декларацию на тему Украины, ЕС, оружия и налогов.

«Я не буду ничего подписывать. Я вам не Кароль Навроцкий», — заявил он.

Одним из пунктов декларации было обязательство не поддерживать вступление Украины в НАТО. Этот пункт вызвал наибольшее возмущение у Тшасковского. Он заявил, что решительно поддерживает идею вступления Киева в альянс, однако уточнил, что не допустит участия польских военных в конфликте. Кандидат от правящей коалиции не согласится на отправку солдат на Украину, даже в случае победы на выборах.

В документе, предложенном Ментценом, содержались и другие пункты — запрет на повышение налогов для граждан Польши, отказ от ограничений на наличный оборот и передача части национальных полномочий структурам Евросоюза.