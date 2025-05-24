Кандидат в президенты Польши пройдёт тест на наркотики после скандала на дебатах

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий после скандального видео с употреблением некоего вещества планирует пройти тест на наркотики. Он также предложил пройти тестирование своему оппоненту Рафалу Тшасковскому. По словам Навроцкого, вещество, зафиксированное на видео, было не запрещённым снюсом, а никотиновым пакетиком.

«Я взял пакетик с никотином. Я очень рад, что это вызвало интерес общественности. Завтра я хотел бы пригласить Рафала Тшасковского и его ближайших коллег на тесты на наличие веществ в наших организмах», — сказал журналистам Навроцкий.

Он подчеркнул свою позицию против легализации наркотиков и добавил, что никогда не пробовал запрещённые вещества.