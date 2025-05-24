Кандидат в президенты Польши пройдёт тест на наркотики после скандала на дебатах
Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / EPA / PAWEL SUPERNAK
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий после скандального видео с употреблением некоего вещества планирует пройти тест на наркотики. Он также предложил пройти тестирование своему оппоненту Рафалу Тшасковскому. По словам Навроцкого, вещество, зафиксированное на видео, было не запрещённым снюсом, а никотиновым пакетиком.
«Я взял пакетик с никотином. Я очень рад, что это вызвало интерес общественности. Завтра я хотел бы пригласить Рафала Тшасковского и его ближайших коллег на тесты на наличие веществ в наших организмах», — сказал журналистам Навроцкий.
Он подчеркнул свою позицию против легализации наркотиков и добавил, что никогда не пробовал запрещённые вещества.
Напомним, что Кароль Навроцкий был замечен в прямом эфире за употреблением, предположительно, снюса (некурительного табака), который запрещён на территории Польши. Этот инцидент вызвал бурную дискуссию в Сети, затмив собой сами дебаты. Пользователи активно обсуждают, что именно использовал Навроцкий – снюс или никотиновый пакетик.