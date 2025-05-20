Кандидатов в президенты Польши призвали подписать декларацию против Украины

Представитель партии «Конфедерация» Славомир Ментцен, который не прошёл в следующий этап президентских выборов в Польше, предложил, чтобы кандидаты, прошедшие во второй тур, публично заявили о своём несогласии с политикой поддержки Украины и углублением связей с ЕС. Фактически, он призвал их подписать соответствующую декларацию.

«По моей оценке, мои избиратели — это очень умные люди, о чём свидетельствует то, что они за меня проголосовали. Если кто-то хочет получить их голоса, то должен до них достучаться», — сказал политик.

В декларации зафиксированы положения об отказе от поддержки членства Украины в НАТО, отправки польских войск на украинскую территорию и передачи суверенных прав Польши структурам ЕС.