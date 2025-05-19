В Польше Навроцкий и Тшасковский выходят во второй тур президентских выборов

По результатам обработки 99% бюллетеней на президентских выборах в Польше избирательная комиссия объявила, что во втором туре будут соревноваться Рафал Тшасковский, представляющий правящую «Гражданскую коалицию», и Кароль Навроцкий, выдвинутый ведущей оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS).

Результаты голосования показали, что Рафат Тшасковский лидирует с 31,1%, Кароль Навроцкий на втором месте с 29,7%. Славомир Ментцен (Конфедерация) получил 14,8% и занял третье место.

Вслед за лидерами расположились: Гжегож Браун, представляющий партию «Конфедерация польской короны» (6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (4,9%), Адриан Зандберг от партии «Вместе» (4,8%) и Магдалена Беят от «Левых» (4,2%). Избирком планирует опубликовать окончательные данные до конца дня. Второй тур голосования состоится 1 июня.