На выборах президента Польши зафиксирована рекордная явка избирателей

На состоявшихся в воскресенье выборах президента Польши зафиксирована рекордная явка избирателей. По данным экзитпола, распространённым телеканалом TVP Info, она составила 66,8%.

Предыдущие президентские выборы в Польше проходили с менее высокой активностью: в 2020 году явка составила 62,9%, в 2015 году — 48,96%, а в 2010 году — 54,94%.