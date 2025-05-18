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18 мая, 20:09

На выборах президента Польши зафиксирована рекордная явка избирателей

Экзитпол: Явка на выборах президента Польши побила рекорды, достигнув 66,8%

Выборы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Totoran

Выборы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Totoran

На состоявшихся в воскресенье выборах президента Польши зафиксирована рекордная явка избирателей. По данным экзитпола, распространённым телеканалом TVP Info, она составила 66,8%.

Предыдущие президентские выборы в Польше проходили с менее высокой активностью: в 2020 году явка составила 62,9%, в 2015 году — 48,96%, а в 2010 году — 54,94%.

Официальные итоги голосования Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить поздно вечером 19 мая или утром 20 мая.

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В Польше начались президентские выборы

Напомним, что во второй тур выборов президента Польши вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский (30,8%) и Кароль Тадеуш Навроцкий (29,1%). Решение о новом президенте будет принято 1 июня.

Антон Голыбин
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