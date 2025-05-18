На выборах президента Польши зафиксирована рекордная явка избирателей
Экзитпол: Явка на выборах президента Польши побила рекорды, достигнув 66,8%
Выборы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Totoran
На состоявшихся в воскресенье выборах президента Польши зафиксирована рекордная явка избирателей. По данным экзитпола, распространённым телеканалом TVP Info, она составила 66,8%.
Предыдущие президентские выборы в Польше проходили с менее высокой активностью: в 2020 году явка составила 62,9%, в 2015 году — 48,96%, а в 2010 году — 54,94%.
Официальные итоги голосования Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить поздно вечером 19 мая или утром 20 мая.
Напомним, что во второй тур выборов президента Польши вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский (30,8%) и Кароль Тадеуш Навроцкий (29,1%). Решение о новом президенте будет принято 1 июня.