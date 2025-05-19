Тшасковский пообещал рассчитаться с PiS в случае избрания президентом Польши

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, заявил о намерении «рассчитаться» с партией «Право и справедливость» (PiS) в случае своей победы на выборах. Выступая перед сторонниками, он пообещал привлечь партию к ответственности за «нарушения закона» и «кражу денег»

«Я буду президентом, который будет следить за тем, чтобы призвать к ответу PiS за всё, что они делали — нарушали закон, крали деньги... Мы рассчитаемся с ними до конца. Это для меня неимоверно важно», — заявил мэр Варшавы, представляющий правящую «Гражданскую коалицию».