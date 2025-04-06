Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой
Кандидат в президенты Польши Тшасковский прошёл 8-часовую военную подготовку
Рафал Тшасковский. Обложка © ТАСС / PIOTR POLAK
В своих социальных сетях мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал, что прошёл восьмичасовую военную подготовку. Кандидат в президенты Польши также призвал местных жителей освоить или обновить множество ценных навыков за короткий промежуток времени.
«Я завершил тренировки в рамках кампании «Тренируйся с армией». Те, кто, как и я, помнит несколько гротескную «подготовку к обороне» из школьных занятий, будут шокированы. Полезные знания, фантастические инструкторы — опытные профессионалы с энтузиазмом, и в то же время мегакрутые люди», — написал он на своей странице в соцсети Х.
Тшасковский также опубликовал фото сертификата о прохождении курса. Однако многие пользователи усомнились, что мэр Варшавы прошёл хотя бы восьмичасовую военную подготовку.
Ранее польская оппозиция обвинила главаря киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы президента. Причиной конфликта стала перепалка экс-комика с кандидатом ПиС на грядущих выборах Каролем Навроцким, заявившим, что не видит Украину ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Зеленский в ответ предложил польскому политику «тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках». Кроме того, главаря киевского режима обвинили в открытой поддержке Рафала Тшасковского.