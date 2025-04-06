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6 апреля, 14:02

Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой

Кандидат в президенты Польши Тшасковский прошёл 8-часовую военную подготовку

Рафал Тшасковский. Обложка © ТАСС / PIOTR POLAK

Рафал Тшасковский. Обложка © ТАСС / PIOTR POLAK

В своих социальных сетях мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал, что прошёл восьмичасовую военную подготовку. Кандидат в президенты Польши также призвал местных жителей освоить или обновить множество ценных навыков за короткий промежуток времени.

«Я завершил тренировки в рамках кампании «Тренируйся с армией». Те, кто, как и я, помнит несколько гротескную «подготовку к обороне» из школьных занятий, будут шокированы. Полезные знания, фантастические инструкторы — опытные профессионалы с энтузиазмом, и в то же время мегакрутые люди», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Тшасковский также опубликовал фото сертификата о прохождении курса. Однако многие пользователи усомнились, что мэр Варшавы прошёл хотя бы восьмичасовую военную подготовку.

В Польше отказались отправить миротворцев на Украину
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Ранее польская оппозиция обвинила главаря киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы президента. Причиной конфликта стала перепалка экс-комика с кандидатом ПиС на грядущих выборах Каролем Навроцким, заявившим, что не видит Украину ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Зеленский в ответ предложил польскому политику «тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках». Кроме того, главаря киевского режима обвинили в открытой поддержке Рафала Тшасковского.

Алена Пенчугина
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