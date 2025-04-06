Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой

В своих социальных сетях мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал, что прошёл восьмичасовую военную подготовку. Кандидат в президенты Польши также призвал местных жителей освоить или обновить множество ценных навыков за короткий промежуток времени.

«Я завершил тренировки в рамках кампании «Тренируйся с армией». Те, кто, как и я, помнит несколько гротескную «подготовку к обороне» из школьных занятий, будут шокированы. Полезные знания, фантастические инструкторы — опытные профессионалы с энтузиазмом, и в то же время мегакрутые люди», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Тшасковский также опубликовал фото сертификата о прохождении курса. Однако многие пользователи усомнились, что мэр Варшавы прошёл хотя бы восьмичасовую военную подготовку.