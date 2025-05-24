Кандидат в президенты Польши вызвал скандал, употребив снюс прямо на теледебатах

Во время дебатов в Польше кандидат Кароль Навроцкий был замечен в прямом эфире за употреблением, предположительно, снюса (некурительного табака). Момент попал на видео и завирусился в соцсетях.

Кароль Навроцкий закинулся снюсом прямо на теледебатах. Видео © YouTube / TV_Republika

Этот инцидент вызвал бурную дискуссию в Сети, затмив собой сами дебаты. Пользователи активно обсуждают, что именно использовал Навроцкий – снюс или никотиновый пакетик, учитывая запрет снюса в Польше.