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24 мая, 13:45

Кандидат в президенты Польши вызвал скандал, употребив снюс прямо на теледебатах

Кандидата в президенты Польши заподозрили в употреблении снюса на теледебатах

Во время дебатов в Польше кандидат Кароль Навроцкий был замечен в прямом эфире за употреблением, предположительно, снюса (некурительного табака). Момент попал на видео и завирусился в соцсетях.

Кароль Навроцкий закинулся снюсом прямо на теледебатах. Видео © YouTube / TV_Republika

Этот инцидент вызвал бурную дискуссию в Сети, затмив собой сами дебаты. Пользователи активно обсуждают, что именно использовал Навроцкий – снюс или никотиновый пакетик, учитывая запрет снюса в Польше.

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В Польше пройдёт второй тур президентских выборов. Как ранее сообщал Life.ru, в него вышли мэр Варшавы Рафаэл Тшасковский и Кароль Навроцкий, выдвинутый ведущей оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS).

Обложка © YouTube / TV_Republika

Наталья Демьянова
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