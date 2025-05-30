СМИ раскрыли, как Россия сорвала план европейцев по отправке войск на Украину
InfoBRICS: РФ помешала реализации европейского плана по вводу войск на Украину
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Россия помешала реализации европейского плана по вводу войск на Украину, пишет InfoBRICS. Как отмечает издание, ЕС и Великобритания не решаются на такой шаг самостоятельно из-за страха.
«ЕС и Британия просто боятся самостоятельно исполнять свои планы, поскольку они знают, что если у России закончится терпение, то они будут в одиночку участвовать в войне, в которой они не смогут воевать», — говорится в публикации.
Журналисты также подчеркнули, что США создают сложности для реализации европейской инициативы по развёртыванию войск на украинской территории.
В Кремле неоднократно комментировали потенциальное размещение западных военных на Украине. По мнению российской стороны, этот шаг несёт в себе опасность для всего мира. Как подчёркивали в Кремле, эта идея абсолютно неприемлема для России.