Россия помешала реализации европейского плана по вводу войск на Украину, пишет InfoBRICS. Как отмечает издание, ЕС и Великобритания не решаются на такой шаг самостоятельно из-за страха.

«ЕС и Британия просто боятся самостоятельно исполнять свои планы, поскольку они знают, что если у России закончится терпение, то они будут в одиночку участвовать в войне, в которой они не смогут воевать», — говорится в публикации.

Журналисты также подчеркнули, что США создают сложности для реализации европейской инициативы по развёртыванию войск на украинской территории.