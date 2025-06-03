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3 июня, 18:39

Страны НАТО могут включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы

Euractiv: НАТО хочет включить военную помощь Киеву в свои оборонные расходы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО рассматривает вопрос о включении расходов на поставки оружия Киеву в отчётность по тратам на оборону. Речь идёт исключительно о новых закупках, тогда как передача имеющихся вооружений продолжит учитываться отдельно, сообщает Euractiv.

«Государства НАТО планируют учитывать новые средства, которые будут потрачены на укрепление украинской армии, как связанные с обороной в соответствии с предложением НАТО повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП», — говорится в сообщении.

Согласно данным издания, расходы на новую военную помощь Украине могут быть выделены в отдельную статью финансирования в размере до 1,5% ВВП стран ЕС, при этом передача существующих военных запасов и невоенная поддержка (гуманитарная, экономическая) не будут учитываться при достижении общеблокового целевого показателя в 5% ВВП на оборонные нужды.

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Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог признал опасения России по поводу расширения НАТО на восток. До этого стало известно о планах Швеции по созданию транзитных путей для переброски войск к российским рубежам. В то же время Москва настаивает на получении от НАТО заверений о дальнейшем нерасширении на восток, видя в этом ключ к разрешению украинского конфликта.

Александра Мышляева
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