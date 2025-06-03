Страны НАТО могут включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы

НАТО рассматривает вопрос о включении расходов на поставки оружия Киеву в отчётность по тратам на оборону. Речь идёт исключительно о новых закупках, тогда как передача имеющихся вооружений продолжит учитываться отдельно, сообщает Euractiv.

«Государства НАТО планируют учитывать новые средства, которые будут потрачены на укрепление украинской армии, как связанные с обороной в соответствии с предложением НАТО повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП», — говорится в сообщении.