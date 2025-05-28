Западные СМИ публикуют ключевые требования России для урегулирования конфликта на Украине

Россия сформулировала ключевые требования для урегулирования конфликта на Украине, которые включают снятие части санкций и получение письменных гарантий от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток. Такие обязательства фактически означали бы отказ от возможного членства в альянсе для Украины, Грузии, Молдовы и других постсоветских государств, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Условия президента Владимира Путина по прекращению войны на Украине включают требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России», — сказано в материале.