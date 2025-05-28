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28 мая, 11:39

Западные СМИ публикуют ключевые требования России для урегулирования конфликта на Украине

Reuters: РФ требует от НАТО гарантий нерасширения на восток для урегулирования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vetre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vetre

Россия сформулировала ключевые требования для урегулирования конфликта на Украине, которые включают снятие части санкций и получение письменных гарантий от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток. Такие обязательства фактически означали бы отказ от возможного членства в альянсе для Украины, Грузии, Молдовы и других постсоветских государств, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Условия президента Владимира Путина по прекращению войны на Украине включают требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России», — сказано в материале.

Также среди российских условий называются частичное снятие западных санкций, решение вопроса с замороженными российскими суверенными активами, принятие Украиной нейтрального статуса без участия в военных блоках и гарантии защиты русскоязычного населения. По данным источников, эти требования остаются неизменными со времени стамбульских переговоров весной 2022 года и были доведены через дипломатические каналы.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины является одним из принципиальных требований для мирного урегулирования конфликта. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что проекты меморандумов с мирными предложениями обеих сторон будут вскоре обнародованы, после чего станет возможен переход к очередному этапу переговоров.

Юрий Лысенко
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