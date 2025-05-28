Песков: Проекты меморандумов РФ и Киева по урегулированию предоставлены сторонам

Проекты меморандумов с мирными предложениями, подготовленные Россией и Украиной, в ближайшее время будут обнародованы, после чего стороны смогут перейти к новому раунду переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

«Скоро станут известны подготовленные обеими сторонами проекты меморандумов, и тогда можно будет говорить о следующем этапе переговоров», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия не намерена раскрывать содержание разрабатываемых документов в СМИ. По его словам, обсуждение деталей должно проходить в закрытом формате, а не в публичном пространстве. Он добавил, что раскрытие переговорных позиций через прессу было бы ошибочным.