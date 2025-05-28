Песков: Проекты меморандумов РФ и Киева по урегулированию предоставлены сторонам
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Проекты меморандумов с мирными предложениями, подготовленные Россией и Украиной, в ближайшее время будут обнародованы, после чего стороны смогут перейти к новому раунду переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.
«Скоро станут известны подготовленные обеими сторонами проекты меморандумов, и тогда можно будет говорить о следующем этапе переговоров», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия не намерена раскрывать содержание разрабатываемых документов в СМИ. По его словам, обсуждение деталей должно проходить в закрытом формате, а не в публичном пространстве. Он добавил, что раскрытие переговорных позиций через прессу было бы ошибочным.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые переговоры между делегациями России и Украины, которые продлились порядка двух часов. Как сообщил тогда глава российской делегации Владимир Мединский, ключевым достижением встречи стало соглашение о масштабном обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Данная договорённость была успешно реализована к 25 мая. По итогам переговоров президент России Владимир Путин выразил готовность к совместной работе над подготовкой меморандума, который мог бы лечь в основу будущего мирного соглашения.