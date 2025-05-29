Швеция готовит коридоры для переброски войск к рубежам России по договору с США

Посол России в Швеции Сергей Беляев сообщил об активной модернизации и расширению транспортных путей в Швеции для возможной быстрой переброски войск в страны Прибалтики и Финляндию. По данным дипломата, эти шаги являются частью усилий страны после ратификации оборонного соглашения с США (DCA), предоставляющего американской стороне доступ к 17 военным объектам страны.

Беляев подчеркнул, что заключение DCA с США свидетельствует о продолжающейся милитаризации Швеции. Он убеждён, что подобные соглашения, как правило, имеют стандартный характер и их условия связаны с процессом вступления новых членов в НАТО.

«Это позволяет США размещать свои военные силы и оборудование в стране-подписанте не только в соответствии с обязательствами по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве», — объяснил дипломат РИА «Новости».

Российский посол также считает, что, благодаря доступу к 17 шведским военным объектам армия США имеет возможность использовать инфраструктуру страны для своих целей и развивать новые объекты. Среди прочего, соглашение предполагает строительство специализированных ангаров для хранения американской военной техники и боеприпасов на территории этих баз.