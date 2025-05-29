Швеция готовит коридоры для переброски войск к рубежам России по договору с США
Швеция готовит коридоры для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию
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Посол России в Швеции Сергей Беляев сообщил об активной модернизации и расширению транспортных путей в Швеции для возможной быстрой переброски войск в страны Прибалтики и Финляндию. По данным дипломата, эти шаги являются частью усилий страны после ратификации оборонного соглашения с США (DCA), предоставляющего американской стороне доступ к 17 военным объектам страны.
Беляев подчеркнул, что заключение DCA с США свидетельствует о продолжающейся милитаризации Швеции. Он убеждён, что подобные соглашения, как правило, имеют стандартный характер и их условия связаны с процессом вступления новых членов в НАТО.
«Это позволяет США размещать свои военные силы и оборудование в стране-подписанте не только в соответствии с обязательствами по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве», — объяснил дипломат РИА «Новости».
Российский посол также считает, что, благодаря доступу к 17 шведским военным объектам армия США имеет возможность использовать инфраструктуру страны для своих целей и развивать новые объекты. Среди прочего, соглашение предполагает строительство специализированных ангаров для хранения американской военной техники и боеприпасов на территории этих баз.
Ранее МИД потребовал от Швеции неукоснительного выполнения обязательств по Венской конвенции в связи с очередной атакой БПЛА на посольство РФ в Стокгольме. Дело в том, что с мая 2024 года зафиксировано уже 15 подобных инцидентов.