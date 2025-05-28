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Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 мая, 07:38

Посол заявил о колоссальных тратах Швеции на помощь Киеву и рассказал, какое оружие получили ВСУ

Посол Беляев: Швеция с начала СВО отправила Украине оружия на 8,2 млрд долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan Holm

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan Holm

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине Швеция передала Киеву значительное количество современных вооружений на сумму 8,2 миллиарда долларов. В список поставок вошли самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), бронетехника, артиллерийские систем, боевые катера и другие виды вооружений. Об этом рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«Суммы, которые Стокгольм выделяет на оказание помощи Киеву за счёт средств шведского бюджета, колоссальные: с начала СВО – 9,5 миллиарда долларов, из которых порядка 8,2 миллиарда – это исключительно военная помощь», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

По его словам, среди переданных Украине вооружений – два самолёта ДРЛО, около 200 бронетранспортёров, 90 боевых машин пехоты CV90, восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer, танки, гранатомёты, боевые катера, а также боеприпасы и снаряжение. Большая часть этой техники произведена в Швеции.

Беляев подчеркнул, что поддержка Украины шведскими властями и их курс на «нанесение России политического, экономического и военного поражения» стали ключевой объединяющей темой для всех политических сил страны.

Посол с сожалением отметил, что шведское общество, подверженное влиянию пропаганды местных СМИ о якобы существующей российской угрозе, в основном поддерживает курс своего правительства. Он добавил, что, несмотря на серьёзные негативные экономические последствия антироссийской политики, изменить эту тенденцию в ближайшее время будет крайне сложно.

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Однако Швеция поставляет Киеву не только современное оружие. Так, СМИ узнали, что Стокгольм вместе с Копенгагеном отправили на Украину старые рыболовные сети для защиты от беспилотников.

Никита Никонов
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