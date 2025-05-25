Европа отправила Украине старые рыболовные сети в качестве военной помощи

Швеция и Дания предоставили Украине нетипичную военную помощь — старые рыболовные сети, которые теперь используются в зоне боевых действий для защиты от дронов. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«Дания поставила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. Большая часть сетей стала бесполезной для датских рыбаков после того, как Великобритания, выйдя из ЕС, запретила им ловить рыбу в британских территориальных водах. Украина также получила значительные пожертвования от частных лиц», — говорится в материале.

Согласно материалу, сети закрепляют между деревьями, располагая их как горизонтально, так и вертикально. Такая конструкция позволяет перехватывать дроны или замедлять падение боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников.