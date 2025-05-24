В ЕС хотят покупать вооружение у США для отправки на Украину

Евросоюз намерен массово закупать вооружение у США для отправки на Украину, если американский президент Дональд Трамп откажется финансировать Киев напрямую. Сами страны альянса не обладают достаточным количеством оружия для поставки его ВСУ, сообщает агентство Bloomberg.

Европейские страны рассматривают вариант увеличения закупок американских военных систем, чтобы затем передавать их Украине. По мнению экспертов, военная помощь, одобренная предыдущим президентом США Джо Байденом, может исчерпаться уже этим летом. Западу будет сложно заполнить возникшую пустоту после этого, отмечает издание.