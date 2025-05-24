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24 мая, 14:57

Акция протеста охватила Берлин: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием

DPA: В Берлине проходит массовая акция протеста против отправки вооружений

Обложка © X / COMPACTMagazin

Обложка © X / COMPACTMagazin

У Бранденбургских ворот в Берлине проходит демонстрация, направленная на прекращение поставок немецкого оружия в горячие точки и продвижение мирных инициатив. Об этом сообщает агентство DPA.

Демонстрация в Германии. Видео © X / COMPACTMagazin

«Несколько сотен демонстрантов собрались вскоре после полудня на демонстрацию у Бранденбургских ворот. Акция, в том числе, против поставок вооружений Германией проходит под девизом «Мир. Свобода. Народное голосование», — говорится в публикации.

По данным полиции Бердина, около 10 000 человек зарегистрировались для участия в мероприятии, организованном инициативной группой «Германия встаёт». DPA сообщает, что после митинга у Бранденбургских ворот планируется шествие по правительственному кварталу, где расположены здания Бундестага, министерств, ведомств и иностранных посольств.

Также на мероприятии выступил немецкий врач и мультимиллионер Винфрид Штёкер. Он подверг критике политику бывшего канцлера Олафа Шольца, обвинив его правительство в упадке Германии, и призвал к отставке действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

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Ранее Мерц закрыл тему поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus. Следует отметить, что ещё в апреле он не исключал такую возможность при условии согласования с союзниками. Он также отверг идею отправки военных контингентов стран НАТО или ЕС в Незалежную.

Мария Любицкая
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