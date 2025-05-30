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29 мая, 22:09

Келлог признал опасения России по поводу расширения НАТО на восток

Кит Келлог. Обложка © Х / generalkellogg

Кит Келлог. Обложка © Х / generalkellogg

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сделал неожиданное заявление, признав обоснованность обеспокоенности России в связи с расширением НАТО на восток.

В интервью телеканалу ABC News он отметил, что это «справедливое опасение», подчеркнув, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу не стоит на повестке дня.

Келлог также добавил, что подобную позицию разделяют и другие страны НАТО.

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Высокопоставленный американский чиновник уже заявлял, что Украина никогда не станет членом НАТО, и это не является предметом обсуждения. В начале мая генсек альянса Марк Рютте подтвердил, что НАТО не обещал Киеву вступление в организацию как часть возможного мирного договора с Россией. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается отменять курс на вступление в альянс.

Юния Ларсон
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