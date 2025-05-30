Келлог признал опасения России по поводу расширения НАТО на восток

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сделал неожиданное заявление, признав обоснованность обеспокоенности России в связи с расширением НАТО на восток.

В интервью телеканалу ABC News он отметил, что это «справедливое опасение», подчеркнув, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу не стоит на повестке дня.