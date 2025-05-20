В США раскрыли, как влияние НАТО сгубило военный потенциал Украины
NI: Помощь Украине со стороны НАТО всерьёз ослабила обороноспособность страны
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Североатлантический альянс, в попытках создать из украинской армии «миниатюрную европейскую», намеренно ограничил военный потенциал страны. Об этом пишет журнал The National Interest (NI).
В публикации отмечается, что стремление к сотрудничеству с НАТО негативно сказалось на обороноспособности Украины. Ориентация на западные технологии и решения подорвала стимулы для развития собственных военных разработок.
«Если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь вперёд — как для своей страны, так и для диспозиции своих вооружённых сил», — говорится в публикации.
А ранее Life.ru сообщал, что Украину впервые с 2022 года не пригласили на дискуссии на саммите НАТО. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в нидерландской Гааге. Как сообщило Министерство иностранных дел страны, ожидается участие около 45 глав государств и правительств, столько же министров иностранных дел и обороны.