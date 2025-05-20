Североатлантический альянс, в попытках создать из украинской армии «миниатюрную европейскую», намеренно ограничил военный потенциал страны. Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

В публикации отмечается, что стремление к сотрудничеству с НАТО негативно сказалось на обороноспособности Украины. Ориентация на западные технологии и решения подорвала стимулы для развития собственных военных разработок.

«Если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь вперёд — как для своей страны, так и для диспозиции своих вооружённых сил», — говорится в публикации.