С начала украинского конфликта НАТО всё больше служит интересам Вашингтона, заявил колумнист французского журнала Marianne Джек Дион. Он считает, что альянс переживает своё второе рождение, но не как защитная структура. Это скорее инструмент, укрепляющий американское влияние.

По мнению колумниста, альянс, созданный для защиты Европы, всё больше подчиняется интересам США, лишая континент стратегической самостоятельности. Он удивляется, почему НАТО всё ещё существует, если «восточный блок», противостоящий альянсу, распался в конце XX века.

«НАТО не только продолжает идти вперёд, словно утка, которой отрубили голову, но и из атлантического полицейского назначила себя мировым полицейским», — указано в материале.

После распада СССР Европа имела шанс создать независимую систему коллективной безопасности. Однако этот шанс не использовали, и американское влияние на континент усилилось, пишет Дион.